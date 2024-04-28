Derbi Fener’in

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek takibini sürdürdü: 2-1. 4. dakikada Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti. 10'da Tadic'in ortasında Batshuayi'nin şutunda, kaleci Mert topu ayaklarıyla çıkardı. 25'te Al-Musrati, Fred'de yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan oyuncuya kırmızı kart çıkardı. 30'da Fred'in pasında Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLER

69'da Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, bekletmeden pasını ceza sahası içerisindeki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 82'de Colley bekletmeden Muleka'ya verdi. Sol kanatta topla buluşan Muleka pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Cenk'e verdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta iki takımın hocası da kadrolarında değişikliğe gitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Sivasspor maçına göre kadrosunda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, forvette Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi'ye formayı verdi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ise kupada oynanan Ankaragücü maçına göre üç değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda Ghezzl, Umut ve Svensson'un yerlerine Colley, Masuaku ve Semih 11'de oynadı.

İSMAİL ŞOKU

Fenerbahçe'de maçın başında sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi İsmail Yüksek maça devam edemedi. Yaşadığı bir sakatlık sonrası tedavi gören ve kendisini deneyen İsmail, oyuna devam edemedi ve kendisini bir kez daha yere bıraktı. Yıldız isim sahayı sedye ile terk ederken, yerini Krunic'e bıraktı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, yabancı kontenjanı nedeniyle bir oyuncu değişikliği daha yapmak zorunda kaldı ve Becao'nun yerine Çağlar'ı oyuna aldı.