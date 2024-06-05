Milli oyuncu Ferdi takımda kalacak

FENERBAHÇE'DE özellikle bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa'da oynamak isteyen milli yıldızını iyi bir rakama satmayı planlarken Mourinho'nun gelişiyle şartlar değişti. Portekizli teknik adam hem Türkiye'de şampiyon olmak, hem de Avrupa'da başarı yakalamak istiyor. Bunun için başkan Ali Koç'tan da transfer sözü aldı. Takımda da istediği oyuncuyu tutma hakkı da verildi.

6 SEZONDUR FORMA GİYİYOR

Portekizlinin takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptığı ve kendisini yeni sezonda takımında görmek istediğini anlattığı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte son 6 sezondur forma giyen Ferdi, kulübün reddemeyeceği bir teklif gelmemesi halinde önümüzdeki sezon da takımda kalacak.