Fenerbahçe üç koldan

Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu geçiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, savunma, orta saha ve hücum hattı için rotasını İngiltere ve İtalya'ya çevirdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısının eski öğrencilerine yöneldiği ve önceliği tanıdığı isimlere verdiği kaydedildi. Sarı Kanarya'nın, Manchester United'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Raphael Varane, yine aynı ekipte forma giyen 32 yaşındaki orta saha Christian Eriksen ve Roma'da top koşturan 32 yaşındaki Stephan El Shaarawy'yi istediği iddia edildi.

TEMASLAR DEVAM EDIYOR

Transferde tam yetkili olan Mourinho'nun, daha önce beraber çalıştığı yıldız oyuncularla ilk görüşmelerini yaptığı ifade edilirken, sportif direktör Mario Branco'nun temaslarını sürdüğü kaydedildi. Manchester United'da görev yapan Fransız futbolcu Varane geride kalan sezonda 32 maçta forma giyerken aynı ekipte Danimarkalı Eriksen ise 28 mücadelede top koşturdu. F.Bahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen diğer isim İtalyan El Sharaawy ise geçen sezon 48 maçta 3 gol ve 9 asistle oynadı.

"KADRODA SEVİYE YÜKSELTECEĞİZ"

FENERBAHÇE'DE yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i çok beğendiğini ifade ederken, kendilerine önerildiğini kaydetti. Koç, transfer planlamaları hakkında da konuşurken "Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye" dedi. İç transfere yönelik de konuşan Koç, "Szymanski'de serbest kalma bedeli yok. Hoca Batshuayi'ye sıcak bakıyor. Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir. İnşallah kalır" dedi.