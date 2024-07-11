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Haberler Fenerbahçe Maximin Fener’de

Maximin Fener’de

Fenerbahçe gündeminde yer alan Al Ahli’nin kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya vardı

HABER MERKEZİ
Maximin Fener’de

FENERBAHÇE, bir süredir gündeminde yer alan Al- Ahli'nin kanat oyuncusu Allan Saint Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Al Ahli ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Böylelikle Fransız oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Teknik direktör Jose Mourinho'nun da hayali de gerçekleşmiş oldu.Kariyerinde toplam 301 maça çıkan yıldız futbolcu 32 gol, 49 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun 2 gün içerisinde sarı-lacivertli takımın kampına getirilmesi bekleniyor. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro civarında olacağı gelen haberler arasında.

LEMİNA SÜRPRİZİ

Bu arada F.Bahçe'nin sürpriz bir hamle ile G.Saray'ın eski orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı listesine dahil ettiği öğrenildi. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Lemina'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Lemina 2019-2020 sezonunda G.Saray'da kiralık olarak oynamıştı

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