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Haberler Fenerbahçe

F.Bahçe’de yeni rota Rodriguez

Kanarya’nın transferdeki son hamlesi Arjantinli yıldız oldu

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’de yeni rota Rodriguez

SÜPER Lig'de sezon öncesi kadrosuna önemli yıldız takviyeleri yapan Fenerbahçe'de orta saha pozisyonu için yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin orta saha bölgesine takviye yapmak için gündemine aldığı son isim, Arjantinli futbolcu Guido Rodriguez oldu. Geçtiğimiz sezon Real Betis forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Barcelona'ya transferiyle gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcunun maaş beklentisinin 4-5 milyon Euro bandında olduğu ve 5 milyon Euro civarında imza parası talep ettiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Rodriguez için Barça'nın aradan çekildiği ve en iddialı ekibin Kanarya olduğu ifade edildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro'yu bulan deneyimli orta sahanın bonservisinin elinde olması ise sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İstanbul temsilcisi sezon başlamadan oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

EN-NEYSRİ SAHAYA İNDİ

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Youssef En-Nesyri, takımla birlikte çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri'nin, Lille ile oynanacak ilk maça yetişmesi beklenmiyor. Faslı golcünün, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak A.Demir maçında sahada olması bekleniyor.

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