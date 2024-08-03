Galatasaray’a Ada’dan şok

GALATASARAY'IN orta saha pozisyonu için uzun süredir temasta olduğu Manchester United'tan Scott McTominay ile ilgili şok bir haber geldi. Manu Teknik Direktörü Erik ten Hag, ABD turunda Liverpool'a karşı oynanacak hazırlık maçı öncesi maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'a gelmeye can attığı iddia edilen İskoç orta saha ile ilgili açıklamalarda bulundu. İskoç orta saha oyuncusunun kulüpteki geleceği hakkında konuşan Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, "Performansı ve takım ruhuyla bu takımda çok büyük bir etkisi var. Takımımız için gol atmada çok önemli ve onunla çalışmaktan ve kadromuzda olmasından çok memnunum" sözleriyle transferini veto etti.