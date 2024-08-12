Fener’den süper hamle

YENI sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Orta sahanın yıldız isimlerinden Fred Lugano maçında sakatlanmıştı. Sambacı yıldızın yanı sıra Rade Krunic'in vasatı aşamaması, Zajc ve Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi nedeniyle bir an önce görüşmelere son verilmesi planlanıyor. Birçok isimle görüşen Kanarya'nın Cameron Puertas'ı liste başı yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'de forma giyen yıldız futbolcu, için görüşmelere başlanıldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Puertas'ın, Union SG ile olan kontratı 2025 yılında bitecek. Sarılacivertlilerin oyuncuyu alarak orta saha sorunun çözmek istediği öğrenildi.

İLKLERLE GELEN GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek başladı. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibinden üstün bir oyun sergileyen sarılacivertliler, birçok ilki de yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de ilk maçında asist yaptı Yeni transferlerden Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın da sarı-lacivertli forma ile ilk Süper Lig maçlarına çıktılar. Ayrıca Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'da ilk Süper Lig maçında 3 puanı aldı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'na kal çağrısında bulundu.