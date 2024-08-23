Fenerbahçe’den bir bomba daha

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer taarruzunu sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Neysri ve Maximin gibi isimleri kadrosuna katarken orta saha transferi için bir yıldızı daha gündemine aldı. Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Manchester United'ın yıldız orta sahası Christian Eriksen'in peşine düştü. İngiltere Premier Lig ekibi ile bir yıl sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcuya teklifini götüren yönetim, alacağı yanıta göre kulübü Manu ile temasa geçecek.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

Kariyerinde Ajax, Tottenham, İnter ve Brentford gibi ekiplerde görev yapan Eriksen, Danimarka Milli Takımı'nın da kilit oyuncusu durumunda. Ülkesiyle 134 maçta sahne alan yıldız orta saha 42 kez fileleri sarstı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu için yönetim büyük çaba sarf ediyor.

MİLLİ YILDIZ FERDİ BRİGHTON'A GİDİYOR

FENERBAHÇE'DE önemli bir ayrılık yaşanıyor. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Ferdi Kadıoğlu daha önce Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion ile bireysel olarak anlaşma sağlamış ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçmişti. Başarılı oyuncunun transferi için taraflar uzlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Brighton ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda milli futbolcunun transferinden 30 milyon Pound (35.2 milyon Euro) kazanacağı iddia edildi. 2018'de Hollanda Ligi ekibi Nec Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1.4 milyon Euro'ya transfer olan Kadıoğlu; sarı lacivertli forma ile 202 maçta 18 gol, 22 asistlik performans sergiledi.