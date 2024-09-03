Fener’den Merih bombası

Fenerbahçe savunma için beklenen bombayı patlatmaya hazırlanıyor, Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral sarı-lacivertlilerin yakın markajında. 30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip eden başarılı oyuncunun Kanarya'ya çok yakın olduğu konuşuluyor. 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edilse de kulübü Al-Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz. Fenerbahçe Merih transferini gerçekleştirirse savunma hattını iyice güçlendirecek. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak. Bu arada yönetimin bir yandan orta sahadaki alternatif sayısını artırmak için Marsilya'nın 31 yaşındaki oyuncusu Jordan Veretout için bastırdığı gelen haberler arasında. Veretout'u teknik direktör Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı kurmayların bu doğrultuda transferi sonlandırmak adına gaza bastığı öğrenildi.

BEN CHİLWELL ISRARI SÜRÜYOR

FENERBAHÇE için Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Ben Chilwell'in ismi yeniden gündeme geldi. Mirror'daki habere göre Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin sol bek aradığı ve bu boşluğu Ben Chilwell ile doldurabileceği belirtildi. 2020'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Ben Chilwell'in bonservisi için 50 milyon Euro ödenmişti. Chilwell, geçen sezon Chelsea formasıyla 21 maçta 1.172 dakika süre aldı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi