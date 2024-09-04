Taraftar jest bekliyor

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "1 Eylül'den sonra Amrabat transferi haricinde taraftarımıza bir jestimiz olabilir" açıklaması sonrası sarı-lacivertli taraftarlar fırsat transferi bekliyor. Taraftarlar Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından sosyal medyada ateş püskürdü. Sarı-lacivertli yönetimin "Kadro değeri olarak birinci kulüp olmayı hedefliyoruz" açıklamasına karşın Osimhen'in gelişiyle F.Bahçe Galatasaray'ın gerisine düştü. Önemli transferlerin yapılmasına rağmen şampiyonluktaki en ciddi rakip olan Galatasaray'ın Osimhen transferinin ardından sarı lacivertli taraftar adeta ortalığı yangın yerine çevirdi. Sarı lacivertli taraftar 13 Eylül'de bitecek olan transfer dönemine kadar kadronun daha çok güçlenmesini ve fırsat transferinin gelmesini bekliyor.

CRİSTİAN MEDİNA İLK ADAY

Kanarya'ya en yakın ismin Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina olduğu öğrenildi. Arjantinli furbolcu da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu arada Krunic'in Fenerbahçe'de kalma inadı kırıldı. Jose Mourinho'nun öğrencisiyle bir görüşme yapıp, kesinlikle takımda düşünmediğini söylemesi bunda etkili oldu. Rade Krunic için Sırp ekibi Kızılyıldız kiralama teklifi yapmıştı.