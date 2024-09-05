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F.Bahçe’de Medina tamam

Sarı-lacivertliler, Fred’in alternatifini Arjantin’de buldu. Kanarya, Boca Juniors’un orta sahası Cristian Medina ile anlaşmak üzere.

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’de Medina tamam

TRANSFER döneminin kapanmasına çok az bir süre kala, Fenerbahçe orta sahada Fred'in alternatifini bulmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Kanarya'nın, bu transfer için 10+5 milyon Dolar'ın yanı sıra yüzde 20 vergi içeren bir teklif yaptığını aktardı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile bir görüşme daha yapılacağı da öğrenildi.

1 MİLYAR 664 MİLYON KAR

Öte yandan Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı. 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kâr getirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp bir önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kar ettiğini açıklamıştı.

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