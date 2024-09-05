F.Bahçe’de Medina tamam

TRANSFER döneminin kapanmasına çok az bir süre kala, Fenerbahçe orta sahada Fred'in alternatifini bulmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Kanarya'nın, bu transfer için 10+5 milyon Dolar'ın yanı sıra yüzde 20 vergi içeren bir teklif yaptığını aktardı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile bir görüşme daha yapılacağı da öğrenildi.

1 MİLYAR 664 MİLYON KAR

Öte yandan Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı. 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kâr getirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp bir önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kar ettiğini açıklamıştı.