Medina’da işlem tamam

ORTA sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina transferi konusunda Boca Juniors ile anlaşmaya vardı. Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Cristian Medina transferi için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Kanarya'nın bu ödemenin yanı sıra, sonraki satıştan da yüzde 20 pay vereceği ifade edildi. Boca Juniors'un, genç yıldızını ara transferde bırakmak şartıyla Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği kaydedildi. Ocak ayına kadar Boca Juniors'ta forma giymeye devam edecek olan Cristian Medina, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Boca Juniors altyapısından yetişen ve 2020 yılında A Takım'a yükselen 22 yaşındaki futbolcu, 155 maçta 9 gol atarken 11 de asist yaptı.