Fener güle oynaya

TRENDYOL Süper Lig'de milli ara dönüşü Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı rahat geçti: 0-2. Karşılaşmaya konuk Fenerbahçe oldukça atak başladı. 22'de Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu dakikada Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1. 237'de sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası hakem penaltı verdi. 39'da penaltıyı Tadic gole çevirdi: 0-2.

SKORU KORUMAYI BİLDİ

64'TE Dzeko, kafa vuruşunu yaptı, Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti. 89'da Fall'ın sağ kanattan ortasında Ben Ouanes'in şutu auta çıktı. Müsabaka 2-0 sona erdi.

DZEKO İLK KEZ YEDEK

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Boşnak yıldız Edin Dzeko bu sezon ilk kez yedek oturdu. Teknik Direktör Jose Mourinho, milli ara öncesi Alanyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Edin Dzeko yerine Becao ve Youssef En-Nesyri oyuna başladı.

SOFYAN AMRABAT, İLK KEZ FORMA GİYDİ

SARI-LACIVERTLILERIN kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ilk kez kadroda yer aldı. Amrabat müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız isim ikinci yarıda oyuna dahil olarak ilk kez Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.