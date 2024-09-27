Fenerbahçe kayıpsız

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'yi sahasında 2-1 mağlup etti. 2. dakikada Sadiki'nin yerden ortasında Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği topu yine Oosterwolde uzaklaştırdı. 15'te Sadiki'nin şutu kaleci Livakovic'te kaldı. 26'da Cengiz'in pasında topla buluşan Szymanski arka direğe ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topu Çağlar şık bir vuruşla kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0. 73'te savunma arkasına sarkan En Nesyri'yi düşüren Mac Allister kırmızı kart gördü. 82'de Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Moris'ten seken top Burgess'e çarptı ve ağlara gitti: 2-0. 90'da Osayi-Samel'in Niang'ı düşürmesi sonucu konuk ekip penaltı kazandı. 90+2'de Ivanovic'in kullandığı penaltıyı Livakovic kurtardı. 1 dakika sonra Ivanovic'in şutunda direkten dönen topu Sykes tamamladı ve maç bu golle 2-1 sona erdi.

'BEN JÜRİ DEĞİLİM'

TEKNİK direktör Jose Mourinho, maç sonunda sert açıklamalar yaptı. İkinci yarı oynadıkları oyunu beğendiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Ben vücut dili uzmanı değilim. Futbolun duygusal tarafının farkındayım. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim" diye konuştu.