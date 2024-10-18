Fener’de kanat harekatı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına başladı. Sarılacivertliler Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda arayışlarına başlarken, iki oyuncu listenin başına çekildi.

DUSAN TADİC'İN ÖNERİSİ

Bu isimlerden ilki, Sırbistan Milli takımının da kaptanlarından olan Dusan Tadic'in önerisiyle gündeme geldi. Tadic, Mourinho ve scout ekibine Lionel Messi ile kıyaslanan Andrija Maksimovic'i önerdi. Tecrübeli oyuncu, Sırpların son dönemdeki en büyük yıldız adaylarından birisini istemeleri halinde gelmeye ikna edebileceği güvencesini de verdi. Şimdiden Avrupa'nın en büyük takımlarının dikkatini çeken Maksimovic için Juventus, Manchester City ve Liverpool gibi devlerin de takipte olduğu öğrenildi. Kızılyıldız kulübü şu an için oyuncusuna 15 milyon Euro değer biçiyor.

FATİ İÇİN KİRALAMA PLANI

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ikinci isim ise İspanyol devi Barcelona'da istediği kadar forma şansı bulamayan Ansu Fati. İspanya basınında yer alan haberlere göre, Ansu Fati'nin durumu Fenerbahçe yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz transfer döneminde de Fati'yle ilgilenen Fenerbahçe, bu kez daha kararlı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu görüş bildirmesiyle birlikte, sportif direktör Mario Branco'nun Fati'nin temsilcisiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

1 MİLYAR EURO'LUK MADDE

Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesini 2021 yılında yenileyerek 2027 yılına kadar uzatmıştı. Kulüp, oyuncunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirlemişti. Ancak genç yıldızın Barcelona'da forma şansı bulamaması nedeniyle tekrar kiralanması gündemde. Transfermarkt verilerine göre, 2002 doğumlu Ansu Fati'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.