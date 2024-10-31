Fener’in Antony aşkı

SÜPER Lig'de bu sezon şampiyonluğu rakiplerine bırakmak istemeyen Fenerbahçe'nin, Antony aşkı yine kabardı. Sarılacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Manchester United forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından Talk Sports'ta yer alan haberde, Manchester United'da teknik patron Erik ten Hag'ın ardından Brezilyalı yıldız Antony ile de yollar ayrılacak. Haberde, Antony'ye kulüp bulmasının söylendiği kaydedilirken, kış transfer döneminde takımdan ayrılmasının olası olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Antony ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe de ilgilenmişti. Sarı-lacivertli yönetimin bu gelişme sonrası 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yeniden devreye girdiği ifade edildi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin bonservis engeli bulunurken, Kanarya uygun bir bedelle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRABZON DERBİSİNE TARAFTAR ALINMAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi. Öte yandan dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamayagöre kritik randevuda Oğuzhan Çakır düdük çalacak.