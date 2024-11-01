Fener’in Medina planı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'nın Cristian Medina rüyası sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim yaz transfer döneminden bu yana transferi için uğraş verdiği 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu için kulübü Boca Juniors ile pazarlıklarını sürdürüyor. Arjantin ekibinde kadro dışı kalan Medina için, Boca Juniors'a son teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde planını da belirledi. Medina, çubuklu formayı giymeyi durumunda mevcut kadroda orta alanda forma giyen Szymanski ya da Fred'den biri yedek kulübesine çekilecek.

SAMBACI GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in bu sezona istatistiklerindeki düşüş nedeniyle Medina'nın transferiyle formasını kaybetmesi bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kızağa çekerek Arjantinli genç yıldız adayına kadroda yer açmayı planladığı belirtildi.

MOURİNHO SAKATLANDI

SÜPER Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jose Mourinho talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün yeni otobüslerini tanıttığı etkinliğe gelen Portekizli hoca alana sekerek geldi. Antrenmanda oyuncusuyla çarpışan Jose Mourinho, küçük bir sakatlık yaşadığı öğrenildi. Basın toplantısı esnasında yürümekte zorlanan Mourinho'nun zaman zaman sektiği görüldü.