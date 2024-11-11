Fenerbahçe dört köşe

TRENDYOL Süper Lig'de son iki haftada Bodrum ve Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, sahasında da Sivasspor'u yendi ve üçte üç yaptı: 4-0. 24. dakikada Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

44'te sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topta ön direkte En-Nesyri'nin dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 50'de En-Nesyri, Dorde Nikolic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 54'te Tadic atışı gole çevirdi: 2-0. 82'de ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Sofyan Amrabat'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 90+4'te Szymanski'in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru belirledi: 4-0.