Arda Fener’e dönebilir

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanyol basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Haberde Arda'nın Real Madrid'de süre bulamamaktan oldukça dertli olduğu ifade edilirken, daha fazla dakika almak isteyen futbolcunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve İstanbul'a dönebileceği öne sürüldü. İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Cumartesi günkü karşılaşma sahaya çıktığı nadir maçlardan biriydi. Çok üzgün. Ancelotti onu oynatmıyor. Carlo fiziğini ve savunmayı öne sürüp onu görmezden geliyor" dedi.

307 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahçe'si" ifadelerini kullanarak sarılacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı. Arda Güler bu sezon R. Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giyerken, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünmeye başlayan 19 yaşındaki yıldızın ara transfere kadar bekleyeceği, bir şey olmazsa bavullarını toplayacağı belirtiliyor. Ancak yönetim Ancelotti'den ona daha fazla süre vermesini istese de bu süre verilmemesine rağmen Arda'nın gitmesine onay vermeyi düşünmediği kaydedildi.

RYAN KENT İNGİLTERE YOLUNDA

FENERBAHÇE ile yollarını bir ay önce ayıran ve bonservisi elinde olan Ryan Kent'e sürpriz bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü. The Sun'ın haberine göre; İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Preston North End, Kent'e talip oldu. Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom'ın, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Barnsley'den öğrencisi olan İngiliz kanat oyuncusuyla yeniden çalışmak istediği kaydedildi.

SZYMANSKİ MAZİYİ ARATTI

FENERBAHÇE'NİN Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, geçen sezonki başarılı performansını aratıyor. Geçtiğimiz sezonu 10 gol, 11 asistle tamamlayan Szymanski, performans ve skor katkısı olarak geçen sezonun çok gerisinde kaldı. Süper Lig'de henüz gol atamayan Polonyalı, 2 asist yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Szymanski, 1 gol, 1 asistle oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise skor katkısı yapamadı.

STOPERLERİ SAKATLANDI

FENERBAHÇE'NİN stoperleri Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrolarından çıkarıldı. 30 yaşındaki stoperin Sivasspor maçında yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Öte yandan yine Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün ise sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.