Fener’de rota N’Diaye

YAZ transfer döneminde transfer ettiği Youssef En Nesyri'ye gelen teklifleri değerlendiren Feherbahçe, Faslı yıldızın alternatifini buldu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Nesyri için 32 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerde B planını hazırladı. Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı isteyen sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'da forma giyen Cherif Ndiaye'yi de gündemine aldı. Ülkemizde Göztepe formasıyla vitrine çıkan ve Adana Demirspor'da da forma giyen 28 yaşındaki Senegalli oyuncu için çalışmalar başladı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Göztepe'nin 2020 yılında kadrosuna kiralık olarak kattığı N'Diaye, Adana ekibindekti performansıyla birlikte Süper Lig'de 83 maçta forma giyerken 29 gol atıp, 7 de asist üretti. Sözleşmesi 2026 yılına kadar süren N'Diaye için sarı-lacivertli yönetim, Kızılyıldız'ın nabzını yoklayacak.