Yüzyılın bombası

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında yüzyılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Koç'un transfer için görevlendirdiği teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak "Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor. Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin" diye sordu.

Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor. Ilıcalı, Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu. Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" kampanyası başlattı. Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.

DUSAN TADİC'E YENİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin saha içindeki beyni olan Dusan Tadic'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçe, Tadic'e 1 yıllık sözleşme önerecek. 36 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro'luk maaşında ise bir değişikliğe gidilmeyecek. Eski kulübü Ajax ve Arabistan'dan teklifler alan yıldız oyucunun kalmak istediği öğrenildi. Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.