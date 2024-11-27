Yalıda transfer zirvesi

FENERBAHÇE'DE Anderson Talisca iddiası gündemdeki yerini korurken Başkan Ali Koç'un yalısında Acun Ilıcalı, Mario Branco ve Jose Mourinho'yla transfer toplantısında bir araya geldiği ortaya çıktı. Yapılan transfer toplantısında Al Nassr'dan Anderson Talisca ile birlikte Boca Juniors'tan Christian Medina transferi de gündeme geldi. Mourinho ayrıca üst düzey bir sol bek talebini dile getirirken bu pozisyon için öne çıkan ismin ise Atletico Madrid oyuncusu Reinildo olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 17 maça çıktı. Ilıcalı'nın ekonomik açıdan iki formül üreterek Ali Koç'a sunduğu Koç'un da Ilıcalı'ya bu formülleri yönetim kurulu ile görüşeceklerini ilettiği öğrenildi.

AVRUPA SINAVININ HAKEMİ STEGAMANN

UEFA'DAN yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da yarın oynanacak karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak. Mücadelede Benjamin Brand VAR, Tobias Reichel ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.