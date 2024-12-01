Fenerbahçe’de rota Merih

Fenerbahçe'de yaz transfer gündeminde ismi gündeme gelen milli futbolcu Merih Demiral yeniden takibe alındı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen başarılı oyuncu seneler sonra yuvaya dönebilir. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçeli yöneticiler, önümüzdeki hafta Al-Ahli yetkilileriyle buluşacak. Bu görüşmede Merih için bonservis pazarlığı yapılacak. 30 Haziran 2026 tarihine kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon başında Atalanta'da 16.6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Al- Ahli'nin minimum aynı rakamı istemesi bekleniyor. Kanarya'nın Arabistan seferinde listesindeki bir başka oyuncu olan Anderson Talisca için de pazarlık masasına oturması bekleniyor. Al- Nassr kulübünde oynayan oyuncu uzun süredir F.Bahçe anılırken devre arasında bu transferin sonlanabileceği gelen haberler arasında.