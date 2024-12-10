Oğuz Aydın’a Avrupa kancası

FENERBAHÇE'NİN sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Oğuz Aydın'a üç Avrupa kulübünün kanca attığı öğrenildi. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı Beşiktaş derbisinde Lille, Everton ve Lazio kulüp yetkililerinin izlediği ifade edildi. Sezon başında Hollanda devi Ajax'ı reddeden genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Oğuz Aydın bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta yer alırken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.