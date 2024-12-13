Fenerbahçe fena karıştı

FENERBAHÇE'NİN Beşiktaş'ın ardından A.Bilbao'ya da mağlup olması taraftarların sabrını taşırırken kulüpte moral bozukluğu had safhaya çıktı. Maç boyunca tribünlerin "Ali Koç istifa" tezahüratları sonrası maç bitmeden stattan ayrılan Koç'un yönetim ile görüşerek olağanüstü toplantı kararı alacağı öğrenilirken yaşanacak gelişmeler bekleniyor. Bu arada kulüpte Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği tartışılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla başlayan ancak şu ana kadar beklenen şekilde ilerlemeyen Mourinho'nun Başakşehir ve Eyüp ile oynanacak maçların sonucuna göre kaderinin şekilleneceği gelen haberler arasında.

Dün İspanyol basınında da Mourinho ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Haberde İngiliz ekibinin Mourinho'nun 5 milyon Euro'luk fesih bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi. İspanyol basını ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu manşetlere taşıdı. El Correo, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti", El Pais "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti" ifadelerini kullandı.

SAMET'TEN HATALAR ZİNCİRİ

A.Bilbao maçında yaptığı hatayla çok eleştirilen Samet Akaydın geçen süreçteki bariz hatalarıyla gündem oldu. 9 Nisan 2023'te Başakşehir maçında pasın şiddetini ayarlayamayan ve gole sebep veren oyuncu 4 Kasım 2023'te de Trabzon maçında kaptırdığı topla çok tartışılmıştı. Panathinaikos'ta oynarken de AEK sınavında pası kısa düşen oyuncu milli formayla da Portekiz sınavında kendi kalesine gol atmıştı.