Fenerbahçe’de Medina trafiği

Süper Lig'de ilk yarıyı G.Saray'ın 8 puan gerisinde bitiren ve takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun bir süredir gündemde olan Cristian Medina transferi yılan hikayesine döndü. Arjantin medyasında yer alan haberlere göre takımdan ayrılmak isteyen ve oynamayı reddeden Medina için sarı-lacivertlilerin şu ana kadar yaptığı teklifler kabul edilmedi. Yönetim Arjantin ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, İtalya Serie A takımlarından Roma ve İspanya 2. Ligi'nde lider durumdaki Almeria 22 yaşındaki Medina'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi ekibi Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalarda sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekerken, beklentilerin altında kalan Fransız futbolcu için yönetimin harekete geçtiği de gelen haberler arasında.

MAXIMIN GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in sözleşmesini ocak ayında feshetmek için Suudi Arabistan kulübü ile görüşüyor.

SIKIYÖNETİM KARARI ALINDI

EYÜPSPOR beraberliği ile zirve yarışında darbe yiyen sarılacivertli takımda başkan Ali Koç ve yönetimin artık futbolculara daha yakın olacağı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'de adeta sıkı yönetim ilan edileceği bildirildi. Bir haftalık iznin ardından toplanacak olan sarı-lacivertli takımda başkan Koç hem teknik heyet hem de futbolcularla toplantı yapacak ve ikinci yarı öncesinde önemli uyarılarda bulunacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE EN-NESYRİ ZİRVESİ

F.BAHÇE'DE son 12 resmi maçın 10'unda 11 kez skor katkısı yapan Youssef En-Nesyri zirvesi yapılacak. Arabistan'dan 30 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesinin ardından başkan Ali Koç ve teknik direktör Mourinho ara sonrasında Faslı yıldızın durumunu konuşacak.