Fener’de rota Felix

Anderson Talisca transferinde Al Nassr ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılması ihtimaline karşılık hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Kanarya, bu bölge için teknik direktör Jose Mourinho'nun da devreye girmesiyle rotayı İngiltere'ye çevirdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan habere göre Chelsea'de Christopher Nkunku ve Cole Palmer'ın somutlaştırdığı güçlü rekabetle uğraşmak zorunda kalan Joao Felix, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Geçen yaz 52 milyon Euro'ya satın alınmadan önce 2023'te Londra'ya kiralanan Portekizli oyuncu ile Jose Mourinho'nun temas kurduğu öğrenildi. Chelsea ile geçmişte iyi ilişkileri olan Portekizli teknik adam, Felix'i takıma kazandırmak için çaba sarf ediyor. Haberde, Mourinho'nun vatandaşı olan genç yıldızı arayarak bu transferde ne kadar istekli olduğunu anlattığı da ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşme yapacağı öğrenildi.

FİRMİNO İÇİN GÖRÜSMELER SÜRÜYOR

FENERBAHÇE'DE En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi Al-Ahli ile yol ayrımında olan Roberto Firmino için girişimlerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldızın da görüşme halinde olduğu Kanarya'ya sıcak baktığı öğrenildi