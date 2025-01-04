Fener transferde tam gaz

Süper Lig'de zirve yarışında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek adına transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Al- Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde önemli bir mesafe kat ederken, Roma'nın stoperi Mario Hermoso için de temaslarını sıklaştırdı. Ancak Kanarya'nın listesindeki bir numaralı ismin ise Barcelona forması giyen Dani Olmo olduğu ifade edildi. Barça'nın harcama limiti nedeniyle sıkıntı yaşadığı İspanyol forvet ile ilgili gelişmeleri yakından isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız on numaranın menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

26 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Dani Olmo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Barcolana alt yapısından yetişen İspanyol futbolcu önce Dinamo Zagreb'e ardından Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Yaz döneminde 55 milyon Euro bonservis bedeliyle yetiştiği Barcelona'ya dönen Dani Olmo için sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

PİYANGO VURDU

Ara dönemde birçok oyuncu ile yollarını ayırmasını bekleyen Kanarya'da sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Levent Mercan için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho tarafından adeta kulübeye hapsedilen gurbetçi oyuncu için İtalya'dan bir talip çıktı. Calciogeno. it'te yer alan habere göre; Levent Mercan, Genoa'ya transfer olabilir. Haberin ayrıntılarında, Levent Mercan'ın Aaron Martin'i yedeklemek için mükemmel bir seçenek olabileceği belirtildi. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, sarı-lacivertli formayı sadece 2 resmi maçta sırtına geçirebildi.

KEVİN DE BRUYNE İÇİN HAFTADA 250 BİN STERLİN

FENERBAHÇE'NİN gündemine aldı��ı Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne için yenibir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin, Belçikalı oyuncuya vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. İngiliz devinin, şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.