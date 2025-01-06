Fener hata yapmadı

Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü: 2-1. 5. dakikada En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 17'de Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 33'te Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

VAR'DAN UYARI GELDİ

45+5'te Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 49'da soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+5'te Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi. 90+6'da Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. Maç 2-1 sona erdi.

KANARYA'DAN SÜRPRİZ KADRO

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor ile oynanan lig maçında kadroda sürprizlere imza attı. Portekizli teknik adam, ligde bu sezon ilk kez Levent Mercan'a ilk 11'de forma verdi. Mourinho, forvet hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin, hafif ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Maximin ağrısı olduğu için tedbir amaçlı; Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadıkları gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı.

MOURİNHO'DAN ASLAN'A GÖNDERME

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesi açıklamalar yaptı. Mourinho yaptığı açıklamada, "Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim dizideki skandalları izlemeyi tercih ederim." açıklamasını yaptı.

TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maç öncesi yönetim aleyhinde ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.