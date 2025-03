Fenerbahçe hata yapmadı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın takıldığı haftada sahasında Antalyaspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı: 3-0. 9'da Szymanski'nin köşe atışında topa iyi yükselen Mert gol perdesini açtı: 1-0. 26'da Dzeko'nun soldan ortasında Çağlar topu indirdi. Kale önünde Tadic düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 30'da Kostic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Piric'ten seken topu kale önünde En- Nesyri ağlara gönderdi: 3-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

50. dakikada Oğuz'un ortasında kale önünde Dzeko topa dokunamadı ve mutlak gol kaçtı. 56'da Szymanski'nin ortasında ön direkte Mert'in kafa vuruşunu kaleci Piric çıkardı. 63'te Safuri'nin kale önüne ortasında Erdal kafayı vurdu. Ancak top yandan auta çıktı. 70'te soldan rakip ceza alanına giren Talisca, karşı karşıya pozisyonda kaleci Piric'i geçemedi. Fenerbahçe, Antalya'yı 3-0 mağlup ederek lider G.Saray ile aradaki puan farkını 4'e indirmeyi başardı.

MOURİNHO TRİBÜNDE FOTİ TAKIMIN BAŞINDA

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti. Dün Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayan Portekizli teknik adamın yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

TARAFTARLAR SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe tribünleri dünkü Antalya maçında teknik direktör Jose Mourinho'ya destek çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Portekizli teknik adam için "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı. Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.

YENİLMEZ ARMADA

Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyeti ile iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda tek ve son yenilgisini ilk yarıda Galatasaray karşısında 3-1'lik skorla alan Kanarya, bu maçın ardından oynadığı üst üste 9. maçını da kazandı. Sarılacivertliler, bu süreçte Bodrum FK, Sivas, G.Antep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Ç.Rize, Kasımpaşa ve son olarak dün de Antalya'yı mağlup etmeyi başardı. F.Bahçe iç sahada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Kanarya, 9 maçlık galibiyet serisinde fileleri toplam 36 kez sarsarken, kalesinde sadece 8 gol gördü. Ligde önümüzdeki haftayı bay olarak geçecek olan sarı-lacivertliler, 16 Mart'ta yine evinde bu kez ligin güçlü ekibi Samsun'u ağırlayacak

SARI-LACİVERTLİLERDE 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde dün Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundurdu. Mourinho, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.