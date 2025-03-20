Fenerbahçe Kovacic için harekete geçiyor

Fotomaç'ın haberine göre burada devreye girecek olan F.Bahçe yönetimi Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından bir toplantı yapacak ve harekete geçecek. Hem kulübü hem de oyuncuyla temasa geçip resmi teklifini iletecek olan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacak.

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