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Fenerbahçe Kovacic için harekete geçiyor

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesine odaklanırken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak için yaz ayını bekliyor.

HABER MERKEZİ

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Fenerbahçe, Kovacic İçin Harekete Geçiyor

Bir yandan bu sezon zoru başarıp şampiyonluk özlemini sonlandırmak isteyen F.Bahçe bir yandan da gelecek sezonun planlamasına çoktan başladı.

Fenerbahçe, Kovacic İçin Harekete Geçiyor

Transferde hata yapmadan ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler ara transfer döneminden itibaren gündemde bulunan Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic için yaz ayını bekliyordu.

Fenerbahçe, Kovacic İçin Harekete Geçiyor

İngiltere'den gelen haberler sarı-lacivertlileri bu transferde iyice umutlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İngiliz ekibinde olmayacak.

Fenerbahçe, Kovacic İçin Harekete Geçiyor

İNGİLİZLER AYRILIĞI YAZDI

Bu iddianın sahibi İngiliz basını. İngilizlere göre gelecek sezon Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilmesi planlanan Kovacic ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe, Kovacic İçin Harekete Geçiyor

Fotomaç'ın haberine göre burada devreye girecek olan F.Bahçe yönetimi Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından bir toplantı yapacak ve harekete geçecek. Hem kulübü hem de oyuncuyla temasa geçip resmi teklifini iletecek olan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacak.

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