Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle maçta eşitliği yakaladı.

İkinci yarının başında Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağdan ortasında kale sahası önünde yükselen Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelere gitti.

Mücadelenin 64. dakikasında kaleci Bilal'in uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Allan Saint-Maximin, gelişine bir vuruşla skora yeniden denge getirdi.

2-2'nin ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 79. dakikada aradığı golü penaltıdan buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 3-2'le getirdi.

Müsabakanın uzatma anlarında Bellona Kayserispor, Talha Sarıaslan'ın golüyle skora denge getirdi: 3-3.

Taraftarı önünde uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

LİVAKOVİC BU SEZON İKİNCİ KEZ KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Bellona Kayserispor'un 49. dakikada 2-1 öne geçtiği pozisyonda Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelerle buluştu.

Hırvat file bekçisi bu senaryoyu bu sezon ikinci kez yaşadı.

Ligin ilk yarısında iç sahada Galatasaray ile oynanan derbi maçta da Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Livakovic'in sırtına çarpıp yeniden kaleye yönelerek filelere gitmişti.

TALİSCA SERİYE BAĞLADI

Bellona Kayserispor karşısında 36. dakikada skoru eşitleyen, 79. dakikada da takımını öne geçiren Anderson Talisca, ligde üst üste dördüncü maçında gol attı.

Mücadelenin 36. dakikasında Allan Saint-Maximin'in soldan geliştirdiği atakta kaleci Bilal'den seken topu filelere gönderen Brezilyalı futbolcu, 79. dakikada ise penaltı atışında ağları havalandırmayı başardı.

Üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşayan Talisca, bu süreçte 7 gol kaydetti.

Ligdeki ilk golünü Corendon Alanyaspor deplasmanında atan Talisca; Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Reeder Samsunspor maçlarında skor üretememişti.

Sipay Bodrum FK deplasmanında attığı golle 4 maçlık suskunluğunu bitiren Talisca, 30. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparken galibiyette de başrol oynamıştı. Geçen hafta Net Global Sivasspor filelerini havalandıran Brezilyalı oyuncu, Bellona Kayserispor karşısında da gol atma serisini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 gol atarken, Süper Lig'de ise 8. kez gol sevinci yaşayarak sarı-lacivertli forma altında 11. golünü kaydetti.

SAİNT-MAXİMİN 18 HAFTA SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Bellona Kayserispor karşısında kaydettiği golle, ligde 18 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 10 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Net Global Sivasspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Saint-Maximin, 2025 yılında sarı-lacivertli formayla ilk golünü Bellona Kayserispor'a karşı kaydetti.

Müsabakanın 64. dakikasında Kayserispor file bekçisi Bilal'in uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden gelişine bir vuruş yapan Saint-Maximin, skoru da 2-2'ye getiren isim oldu.

PENALTI VAR UYARISIYLA GELDİ

Fenerbahçe mücadelenin 78. dakikasında penaltı kazandı. 76. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı.

Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını Talisca gole çevirdi.