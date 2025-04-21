Fenerbahçe’ye soğuk duş

Süper Lig'de Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada Kayserispor ile yenişemedi: 3-3. 7. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 15'te Maximin'in sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 36'da Maximin'in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 49'da Gökhan sağ kanattan ortasını açtı, Nazon'un kafa vuruşunda top direkten dönüp kaleci Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 1-2. 64'te Maximin'in ortasında kaleci Bilal topu uzaklaştırdı, Fransız oyuncu iyi takip etti golü attı: 2-2. 79'da Gökhan elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 80'de Talisca atışı gole çevirdi: 3-2. 90+4'te Gökhan ortasında Talha kafayla skoru belirledi: 3-3.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı. Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.