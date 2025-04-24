Fenerbahçe için maaşı bırakacak

FENERBAHÇE taraftarı üst üste 11'inci kez kaçmak üzere olan şampiyonluğun nedenini sorguluyor. Bazıları yönetimi, bazıları teknik direktör Jose Mourinho'yu, bazıları ise oyuncuları suçluyor. Ekibiyle beraber yılda 12.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Portekizli teknik adamın başarısız olduğunu savunan bazı sarı-lacivertli taraftarların tekrar İsmail Kartal'ı istediği öğrenildi. Ocak sonunda İran'ın Persepolis takımıyla 1.5 yıllığına anlaşan İsmail Kartal'ın sözleşmesiyle ilgili çok dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Kartal, İran ekibiyle sezon sonuna kadar 700 bin dolar, gelecek sezon da 1.5 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ancak Kartal sözleşmesine 2024-25 sezonu bitiminde F.Bahçe'den teklif alması durumunda tazminatsız ayrılma maddesi ekledi. Yani Kartal'ın F.Bahçe'den haber gelmesi durumunda bir serveti bırakıp geleceği öne sürüldü. Ayrıca bu sezon Mourinho'nun yardımcısı sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Salvatore Foti'nin bile Kartal'dan daha yüksek maaş aldığı iddiası, taraftarların tepkisini çekti.

SARI-LACİVERTLİLERDE GİYOTİN ÇALIŞACAK

FENERBAHÇE'DE taşlar yerinden oynadı. Ali Koç Jose Mourinho ile görüştü. Yapılan istişare sonucu Fenerbahçe'de 7 futbolcuyla vedalaşma planı yapıldı. Fenerbahçe, sezon sonunda Dominik Livakovic'e gelcek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Becao ve Djiku ile ayrılık kararı alındı. Orta sahada da revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic ile vedalaşılacak ve İsmail Yüksek'e gelen teklifler değerlendirilecek. Allan Saint-Maximin'le de devam edilmeyecek. Forvet hattında da değişim yaşaması beklenen Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye gelen teklifler değerlendirmeye alınacak ve Dzeko ile yollarını ayıracak.

UEFA'DAN FENER'E DEV GELİR KAYNAĞI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na futbolcu gönderen kulüplere yapılan ödemeler tamamlandı. UEFA'nın ödemeleri tamamlamasıyla beraber 2020-2024 yılları arasında milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere ne kadar ödediği belli oldu. Yayınlanan rapora göre ülkemizde en fazla para alan ülke Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler toplamda 1 milyon 820 bin 940 Euro'yu kasasına koydu. İkinci sırada ise 1 milyon 195 bin 489 Euro ile Galatasaray yer aldı. Üçüncü sırada 747 bin 697 Euro ile Beşiktaş, dördüncü sırada ise 738 bin 906 Euro ile Trabzonspor yer aldı.