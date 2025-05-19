Fenerbahçe sevinemedi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yense de, G.Saray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle galibiyete sevinemedi. 26'da Tayfur'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı. 32'de sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 45'te sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı. Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

UMUT'UN GOLÜ YETERLİ OLMADI

60'ta En-Nesyri ile duvar pası yapan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinden Oğuz'un şutunda, kaleci Berke uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi. 84'te sarı-lacivertlilerin hızlı çıktığı atakta Tadic'in pasıyla rakip kaleye ilerleyen Dzeko, ilk pozisyonda topa takılsa da devamında rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berke'nin üzerinden ağlara gönderdi: 2-0. 90+4'te sağ kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortada Skriniar'a çarpan topu Livakovic ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken arka direkte Umut Meraş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

MOURİNHO'DAN 3'Ü ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE Teknik Direktör Jose Mourinho, Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, kart cezalıları Amrabat ve İsmail'e ek olarak Diego Carlos ve Dzeko'nun yerlerine Oğuz Aydın, Szymanski, Djiku ve En-Nesyri'ye görev verdi.

TRİBÜNLER YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ

SÜPER Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi. Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.