Fenerbahçe’den dev anlaşma

FENERBAHÇE, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda daha önce anlaşmaya vardığı Chobani'yle sözleşme imzaladı. Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı-lacivertliler, stat isim sponsorluğu için 5+5 yıllık anlaşma karşılığında her sezon için 10 milyon Euro alacak. Ayrıca Fener'in Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşma karşılığında bu sezon için 4 milyon Euro elde edecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU

CHOBANİ Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, "Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Fenerbahçe ile Chobani sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. Fenerbahçe, global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor" dedi.

SARI-LACİVERTLİLERE ADA'DA İYİ HABER

İNGİLTERE Premier Lig devi Manchester City, kaleci James Trafford'un transferini tamamlamasının ardından Stefan Ortega'ya kulüpten ayrılabileceğini resmen bildirdi. Pep Guardiola'nın ekibi, kaleci pozisyonunda yeni yapılanma sürecine girerken, 31 yaşındaki Alman kaleciye gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde yeşil ışık yaktı. Bu haber Ortega'yı listesinde bulunduran Fenerbahçe cephesinde memnuniyetle karşılandı. Sarılacivertliler, tecrübeli Alman file bekçisinin transferi için girişimlere yeniden başladı.

JUVENTUS'TAN YEŞİL IŞIK

JOSE Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden orta sahaya yıldız bir ismin transfer edilmesini talep etmişti. Listesine bir çok oyuncuyu dahil eden Kanarya, Juventus'tan son olarak Douglas Luiz'i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha için İtalyan devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 27 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 milyon euroluk net maaşından kurtulmak isteyen Juve'nin de bu teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi