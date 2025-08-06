Fenerbahçe saldırıyor

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve Avrupa'da başarılı sonuçlar almak adına kolları sıvayan Fenerbahçe transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler bir süredir gündeminde yer alan Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile imza aşamasına gelirken bu transferin çok kısa sürede açıklanması bekleniyor. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle bugünkü Nice maçında forma giyemeyeceği duyurulurken Kerem'le, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'yu bulacak bir maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında. Kanarya ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

ÇALHANOĞLU BOMBASI

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak. Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor. Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti Sarılacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.

SKRİNİAR DESTEK İSTEDİ

GEÇEN sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan ve bu sezon bonservisiyle sarılacivertli ekibe transfer olan Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye dönüşünün en önemli sebeplerinden bir tanesinin taraftarlar olduğu kaydeden Skriniar, "Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız olacak. Beraber başarılı olmak istiyoruz" dedi.

ZAJC'TAN ZAGREB'E İMZA

FENERBAHÇE'NİN Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.