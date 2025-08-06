Haydi Fener! Avantajı kap da gel

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus kanalından ekranlara gelecek. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. Kanarya, Feyenoord'u elediği takdirde Play-Off turunda Nice - Benfica eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor. 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.