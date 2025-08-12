Fener’de rota Zinchenko

SÜPER Lig'de ve Avrupa'da bu sezon ses getiren bir ekip olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Bilindiği gibi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ısrarla 6 numara pozisyonu için bir takviye istiyordu. Sarı-lacivertlilerin bu sebeple Arsenal forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun transferi için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

MOURINHO HEMEN İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

KEREM İÇİN KRİTİK GÜN

F.Bahçe bir süredir gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz ekibinin Fenerbahçe'nin 22,5 milyon Euro bonservis+5 milyon Euro bonus teklifini kabul ettiği öğrenildi. Ancak Portekiz temsilcisinin yıldız futbolcunun ayrılış tarihiyle ilgili Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde alacağı sonucu bekliyor. Fenerbahçe eğer bugün Feyenoord'a elenirse Benfica'nın Kerem'in ayrılığına izin verebileceği konuşuluyor. Portekiz ekibi Nice maçının kadrosuna milli futbolcuyu dahil ederken Jose Mourinho dün basın toplantısında oyuncuyla ilgili soru için "Kerem'i tanıyorum ancak şu an Benfica'nın oyuncusu" yanıtını verdi.

SARI-LACİVERTLİLER ASENSİO'YU BEKLİYOR

FENERBAHÇE her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'nun transferini noktalamak için Paris Saint-Germain'den bonservis indirimi bekliyor. İspanyol yıldız için 10 milyon Euro talep eden Fransız ekibi şu ana kadar taviz vermese de, sarı lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalmasını fırsata çevirmek için bekleyişi sürdürüyor. Asensio'nun Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte çalışmak istemesi de sarı-lacivertli kulübün elini güçlendiriyor. Marco Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyi beğendi