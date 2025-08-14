Fener’e Kerem müjdesi

FENERBAHÇE'NİN renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişmeler meydana geldi. Bilindiği gibi önceki gün oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ve Benfica eşleşti.

Kerem Aktürkoğlu, Nice maçının 84. dakikasında oyuna girdi. Böylece Fenerbahçe'ye transfer olsa bile ilgili yönetmelik gereği Lizbon ekibine karşı forma giyemeyecek. Portekiz basını Türk futbolcunun oyuna girişi ve saha kenarında oyuna girerken teknik direktör Bruno Lage'nin oyuncuya sarılmasına geniş ayırdı.

KALEYE LUNİN İDDİASI GELDİ

Portekiz basını bu sarılmanın veda anlamı taşıdığını belirtti. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek imza atması beklenildiği öne sürüldü. Fenerbahçe'de Feyenoord maçının ardından kaleci sorunu bir kez daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ı Avrupa için yetersiz görürken, kaleci transferi için sürpriz bir iddia İspanya'dan geldi. İspanya basınında yer alan haberlere göre Real Madrid forması giyen Andriy Lunin, İspanyol devinden ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor. Lunin'i önemli bir hedef olarak Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçmesinin ardından transfer için önemli adımlar atmaya hazır olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin ilk etapta Lunin için planının satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olabileceği kaydedildi.

HOLLANDA ZAFERİ KONUŞTU

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı harika galibiyet Hollanda basınında da geniş yankı bulundu.

FENERBAHÇE ilk maçı 2-1 kaybettiği Feyenoord karşısında 5-2'lik galibiyete ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde adını Play-Off'a yazdırdı. Kanarya böylelikle, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmeyi başardı. Fenerbahçe son olarak 2013-2014 senesinde Salzburg'u devirmişti. Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin müthiş zaferi taraftarları da heyecanlandırdı.

GALİBİYET BÜYÜK SES GETİRDİ

SARI-LACİVERTLİLERİN bu zaferi Hollanda basınında da büyük ses getirdi. Ülke basını, Feyenoord'un ağır bir yenilgi aldığını belirtti. AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı. ESPN: Feyenoord 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe'nin 5-2'lik skorla çok güçlü olduğu İstanbul'da mağlup oldu. BD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü.