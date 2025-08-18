Fenerbahçe’nin efsane Başkanı Ali Şen yoğun bakımda!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'den üzücü haber geldi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan Şen yoğum bakıma alındı.

KÖTÜ HABERİ DOSTU VERDİ

Kötü haberi bugünkü köşe yazısında duyuran SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını açıklayarak Şen'le olan anılarını yazısında aktardı.

Donat yazında Şen'i tanımlarken vefa onun diğer adıydı diyerek, yolu her düştüğünde Sabah Gazetesine ziyaretine geldiğini ifade etti. Dostunun şimdilerde konuşamadığını kimseyi tanımadığını duygu dolu sözlerle aktardı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuna dair "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.