Fener’in Kerem ısrarı

Fenerbahçe'nin ligin ilk maçında Göztepe karşısında oynadığı futbol ve alınan beraberlik eleştiri konusu oldu. Göztepe duvarını aşamayan Kanarya, 90 dakika sonunda hücum gücünü artırmak için Kerem Aktürkoğlu dosyasını yeniden açtı. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz hafta içinde 18 milyon Euro bonservis artı 2.5 milyon Euro bonus içeren önerisi Benfica tarafından jet hızıyla reddedilmişti. Fenerbahçe'nin yönetimin, Benfica ile yeniden temasa geçerek Kerem için sunduğu rakamı yükseltmesi bekleniyor.

Benfica'nın ligde oynadığı son Estrela maçında milli kanat oyuncusu süre almadı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise Kerem ile ilgili maç sonunda, "Bu tamamen teknik bir tercihti. Andreas iyi oynuyordu, hıza ihtiyacımız vardı, Prestianni'yi tercih ettik. Aktürkoğlu çok mutlu, yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Sıradaki maçlarda oynayacak" dedi. Kerem'in, 20 Ağustos Çarşamba, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica formasıyla F.Bahçe karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

NENE TAMAM

FENERBAHÇE, Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşmaya vardı, sıra kulübü ile yapılacak pazarlıklara geldi. Kanarya, Salzburg'un 22 yaşındaki futbolcusu için Avusturya ekibine 16 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ekibi ise 20 milyon Euro'yu tek seferde istiyor.