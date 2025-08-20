Fenerbahçe 5 yıl önce reddetti şimdi servet ödedi

Fenerbahçe, dış transferde sürpriz bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertliler, Salzburg forması giyen sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile her konuda anlaşma sağlayarak yıldız oyuncuyu önceki gece 02.00'de İstanbul'a getirdi. Taraftarlar, 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle büyük sevinç yaşarken, Malili hücum oyuncusuyla ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. 2020 yılında teknik direktör Erol Bulut döneminde ülkesi Mali'nin Guidars ekibinden denenmek üzere Başkan Ali Koç tarafından İstanbul'a getirilen Nene, bir süre Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmıştı. Ancak o dönem performansı yeterli bulunmayan genç sol kanat oyuncusu sessiz sedasız Mali'ye geri dönmüştü.

2020 yılında pandemi döneminde denemeye alınan Nene'nin 17 yaşında giydiği Fenerbahçe formalı fotoğrafı, sosyal medyada gündeme oturdu

SALZBURG HEMEN KAPTI

Kısa İstanbul macerasının ardından kulübü Guidars'a dönen Nene'yi 6 ay sonra Salzburg keşfetti. Ocak 2021'de Avusturya ekibine transfer olan Nene, gösterdiği performansla 250 bin Euro olan değerini tam 12 milyon Euro'ya yükseltti. Futbolcu bu yaz döneminde ise sol kanat arayan Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Sarı-lacivertliler, 5 yıl önce pandemi döneminde deneyip beğenmediği Nene için Salzburg ekibine bonuslar da dahil toplam 20 milyon Euro bonservis ödeyecek.

ÖN LİBERO ALVAREZ GELİYOR

Fenerbahçe, ön libero transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i de transfer etmek üzere. Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu. Yönetimin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti. West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

FENER AVANTAJ ARIYOR

Kanarya, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22.00'de İstanbul'da Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı. Fenerbahçe, yine bir Hollanda ekibi Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleye tek eksikle çıkacak. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor. Fener'in yaz transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı ancak henüz transferini gerçekleştiremediği Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica formasıyla sahada yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.