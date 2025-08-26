Fener’den Pellegrini harekatı

FENERBAHÇE'NIN bitmeyen sevdası Lorenzo Pellegrini ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Roma Sportif Direktörü Frederic Massara'nın oyuncu ile yollarını ayıracaklarını açıklamasının ardından sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü. Jose Mourinho'nun İtalyan devini çalıştırdığı önemde vazgeçilmezi olan 29 yaşındaki 10 numara için Kanarya'nın yeniden devreye girebileceği konuşuluyor. Gelen haberlere göre başarılı isim AS Roma'dan 10 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında ayrılabilir. West Ham, Leeds United ve Brighton gibi takımların da devrede olduğu oyuncu için Türkiye'den Trabzonspor'un da atağa kalktığı bildirildi.

Roma doğumlu Pellegrini için bu kariyerinin ilk uluslararası transferi anlamına gelecek. İtalyan başkentindeki sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu arada sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı. Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

BENFİCA MAÇINA VİNCİC

F.BAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda yarın Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, Luz Stadı'ndaki maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, geçen sezon Süper Lig'in 25. haftasındaki G.Saray-F.Bahçe derbisini yönetmişti.

SARAN İMZALARI VERDİ

F.BAHÇE Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, eylül ayındaki genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti. Saran, "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak "Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz F.Bahçe" dedi.