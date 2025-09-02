Fener şov başladı

FENERBAHÇE'DE tarihi transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra transferde tam anlamıyla şahlanan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getirmesinin ardından bir transferi daha sonuçlandırdı.

Transfer uçaklarını bir bir indiren yönetim, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan file bekçisi Ederson'un transferi için Manchester City ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon Euro bonservis ödemesi yapacağı ifade edildi. Ederson'un, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık 8+2 milyon Euro kazanacağı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Devin Özek ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in kişisel şartlarda da anlaşma sağladığı ve oyuncunun kısa sürede İstanbul'a geleceği aktarıldı.

YÖNETIMDEN İKİ İSME VETO

Orta saha gündeminde yer alan İlkay Gündoğan da sarı-lacivertlilere önerildi. Ancak Fenerbahçeli yetkililer, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine onay vermedi. Tottenham 29 yaşındaki Maili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile de ilgilenen sarı-lacivertliler, bu transferden de vazgeçti. Bissouma'nın sağlık raporlarını bir türlü göndermemesi ve son dönemde yine gündeme gelen disiplinsiz hareketleri nedeniyle yönetim bu transferi de rafa kaldırdı.

WEST HAM'DAN LİVAKOVİC'E TEKLİF

FENERBAHÇE'DE yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic için İngiltere'den teklif geldi. 30 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde masada olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SOFYAN AMRABAT'A SEVİLLA KANCASI

FENERBAHÇE'NIN orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a İspanya'dan talip çıktı. Sevilla, Faslı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sevilla, Fenerbahçe ile transfer için görüşüyor. Ekonomik krizde olan İspanyol kulübü, oyuncunun 4.5 milyon Euro maaşını karşılayamayacağını, yarısını Fenerbahçe'nin vermesini istedi.