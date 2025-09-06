Ya Kartal ya Tedesco

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler tamamen yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok aday gelmişti. Önceki gün bir araya gelen Fenerbahçe Yönetimi'nin gerçekleştirdiği toplantı öncesi İsmail Kartal ismi öne çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin toplantı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının adını açıklaması beklenirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, başkan Ali Koç'a yaptığı sunumla yeni adayını tanıttı.

ALİ KOÇ KARARINI VERECEK

Özek'in yabancı teknik direktör adayları arasına Domenico Tedesco'yu da eklediği ve sarı-lacivertlilere katabilecekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise iki günlük sürede düşüneceği ve yapılacak son görüşmelerin ardından kararını vereceği bilgisi edinildi. Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik adam; 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.

MİMOVİC'E PAFOS TALİP

FENERBAHÇE'NİN genç sağ beki Ognjen Mimovic'e Şampiyonlar Ligi ekibinden talip var. Sırp basını ve Mozzart Sport'un haberine göre, Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup kadrosuna dahil edilmeyen Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki Sırp milli oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak sarı-lacivertli forma ile henüz resmi maça çıkamadan, Şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla sadece 6 karşılaşmada süre aldı. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesi sonrası geleceği tartışma konusu olmuştu.