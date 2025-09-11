Fener’de rota Zalazar

Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine sayılı günler kala, orta saha için fırsat transferi arayışları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Rodrigo Zalazar geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Ancak bu transfer kolay görünmüyor. Braga, yıldız oyuncusu Roger Fernandes'i Al Ittihad'a sattıktan sonra kadrosundaki bir diğer önemli ismi daha kaybetmeye sıcak bakmıyor.

Zalazar'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Orta sahada 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen başarılı oyuncu, zaman zaman sağ kanatta da forma şansı bulabiliyor. Bu sezon Braga formasıyla 8 resmi maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin bu transferde bir de rakibi var. Rus ekibi Zenit de Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe en kısa kısa süre içinde daha somut adımlar atıp Uruguaylı oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor.

İKİ AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte yeni ayrılıklar da gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. İki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor. Levent ve Bartuğ'un birçok Süper Lig ekibinin gündeminde olduğu ve kiralık transferlerinin iki gün içinde netleşeceği ifade edildi. Bu iki oyuncunun dışında transfer döneminin bitimine kadar yeni vedalar da yaşanması olası.

TEDESCO: ÇOK GURURLUYUM

FENERBAHÇE'NİN iki yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Domenico Tedesco, önceki gece İstanbul'a ayak bastı. İtalyan teknik adam ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı. Tedesco, transferi ve sarı-lacivertli ekipteki hedefleri ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle çok gururlu ve mutluyum burada olduğum için. Atmosfer gerçekten harika. Her turnuvada maksimumu hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Lig hedefimiz var, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz var. Avrupa'nın üst düzey 5 büyük liginden; İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerinden telefonum çalmıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Ama Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende" dedi.