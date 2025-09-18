Fener’e soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki maça etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 13'te savunma arkasına sarkan Talisca ağları havalandırdı ancak ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

İLK TEHLİKE GOL OLDU

Konuk ekip 18'de golü buldu.

Hwang'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

İkinci yarıda etkili olan ev sahibi ekip ilk golü 72'de buldu. Levent Mercan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Semedo buluştu. Semedo'nun sağ çaprazdan sert şutu yan direkten ağlara gitti: 1-1. 76'da Brown'un ceza sahasına yaptığı ortayı Cenk Tosun kafayla En Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun kale önünden şutu ağlara gitti: 2-1.

İRFAN'IN BÜYÜK HATASI

90+3. dakikada oyuna sonradan giren Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı sert ortaya ceza sahasında arka direkte Yusuf Özdemir kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can'ın ellerinden kaçırdığı top filelere gitti ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

KADIKÖY'DE alınan şok beraberlik sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. İlk olarak maç 1-0 iken Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu. Takım öne geçmesine rağmen uzatmalarda kalesinde golü görünce öfkelenen taraftarlar, maçın ardından da Koç'u istifaya davet etti.

BAŞKAN KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

FENERBAHÇE'DE hafta sonu yapılacak seçim öncesi Başkan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Kadro değerimiz, 70'den 300 milyonlara geldi. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum. Şampiyon yapacak kadro burada. Bu kadroyla herkes şampiyonluk sözü verir" dedi. Yönetime seçilmemesi durumunda mali anlamda şahsi desteğinin değil sponsor desteğinin devam edeceğini ifade eden Koç, diğer başkan adayı FBTV'ye çıkacaklarını ve programın yarın yayınlanacağını ifade etti.

SARAN'DAN KUTLUALP'E TEKLİF

FENERBAHÇE'DE başkan adayı Sadettin Saran, 21 Eylül'de gerçekleşecek seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Saran, başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e Fenerbahçe Futbol AŞ Başkanvekilliği teklif edeceğini açıkladı. Seçim ile ilgili de konuşan Saran, "Seçim rekabetinde bizi şanslı görüyorum. Ben herkesi dinliyorum. Biz gece gündüz çalışırken, şu 1-2 aylık süreçte, sabah 5 gece 1-2'ye kadar sürüyor. Çalışmamızın yüzde 30'u kazanmak için, yüzde 70'i kazandıktan sonra başarılı olmak için. Ali Bey finansal konuda son derece başarılı, tartışmasız, yiğidi öldür hakkını yeme. Bankalar Birliği'nden de çıkacak. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. En büyük hayalim, şampiyon yapıp 3 başkanın elini kaldırmak. Olur da kaybedersek bu seçim sürecindeki iyi niyetimiz bozulmayacak. Hiçbir zaman bel altı vurmayacağız" dedi.