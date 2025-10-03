Fenerbahçe çok mutlu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. 3'te rakibin hatasında kendi yarı sahasında topu kapan Talisca, bekletmeden pasını ileride boşta bulunan Kerem'e aktardı. Defansın arkasına iyi sarkan Kerem'in hızla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 25'te İsmail'in pasında topla buluşan Kerem'in rakibini geçip yaptığı vuruşta Bah'a da çarpan top ağlara gitti: 2-0.

SKORU KORUMAYI BİLDİ

34'te Skriniar'ın topa elle müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. 37'de topun başına geçen Carlos, topu ağlara gönderdi: 2-1. 67'de Moffi'nin ceza sahasının önünden şutunda Ederson geçit vermedi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve F.Bahçe, Nice'i 2-1'lik skorla yendi.

Kerem Kadıköy'de siftah yaptı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti. Mücadelenin 25. dakikasında ise İsmail Yüksek'in bolcu, Müşık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu merkeze yöneldi ve penaltı noktasının önünden kaleye vurdu, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu

DOMENİCO TEDESCO KAZANAN İLK 11'İ BOZMADI

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçı 11'ini bozmadı ve bugün de aynı isimleri sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.