A Milli Takım’ın kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. GÖZLER

YILDIZLARDA OLACAK

VİNCENZO Montella'nın aday kadrosu ise şu isimlerden oluştur:

KALECİ: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır,

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan,

FORVET: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.